РИАМО - 30 янв. Уголовное дело возбудили по факту нападения на троих молодых людей на станции «Динамо» Московского метрополитена, одному из них неизвестные нанесли ножевое ранение, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в 22:35 28 января от постового полицейского поступила информация о том, что на станции метро «Динамо» к нему за медпомощью обратился молодой человек 1992 года рождения, который с колото-резаным ранением груди был госпитализирован в больницу.

«Установлено, что 28 января в 22:15 на станции метро «Динамо» двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож, нанесли побои двум молодым людям 1993 и 1994 годов рождения, а также причинили ножевое ранение третьему парню», - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что злоумышленники похитили у одного из парней сотовый телефон. Материальный ущерб составил около 22 тысяч рублей.

«Следствием СУ УВД возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой», - заключил сотрудник пресс-службы.