РИАМО - 30 янв. C 3 февраля по 15 марта в семейном образовательном центре «Городская ферма» на ВДНХ будет работать выставка картин современных российских художников, посвященная тематике русской деревни, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Экспозиция «Пейзажи русской деревни» объединит около 100 работ современных авторов. Выставка организована совместно с Галереей Заочного народного университета искусств (ЗНУИ).

«Галерея ЗНУИ специально для «Городской фермы» собрала душевные работы, написанные в самых живописных русских деревнях по всей стране. Осенние и зимние деревенские пейзажи, ожидание праздника в сельских домах, лесные натюрморты и бытовые зарисовки, демонстрирующие деревенскую жизнь, – картины на эти и другие темы можно будет увидеть на «Городской ферме» ВДНХ», - говорится в сообщении.

Большинство работ выполнено в технике импрессионизма, но в экспозиции будут представлены и картины в стиле реализма, примитивизма и наивного искусства.

«Городская ферма» ВДНХ неслучайно стала местом проведения выставки, посвященной природе русской глубинки. Здесь царит душевная загородная атмосфера, которая поможет зрителям лучше погрузиться в сюжеты картин.

Кроме того, в оранжерее «Городской фермы» пройдут новые мастер-классы по живописи, лепке и изготовлению игрушек и предметов утвари из глины и дерева.