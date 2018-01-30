РИАМО - 30 янв. Неизвестный выманил у москвички 3,7 миллиона рублей, сообщив что ее сын, отбывающий наказание в колонии, задолжал эти средства, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, в полицию поступило заявление от женщины, которая сообщила, что ей стали поступать с телефонного номера сообщения от имени сына, который отбывает наказание в одной из колоний с 2015 года, с требованием передать денежные средства в сумме 3,7 миллиона рублей в качестве погашения долга.

«После неоднократных сообщений, находясь вблизи метро «Проспект Мира» по адресу: проспект Мира дом 38, пострадавшая передала неизвестному человеку денежные средства в сумме 3,7 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).