Как проголосовать на выборах президента РФ по месту регистрации

Кто может голосовать
Любой совершеннолетний гражданин РФ, достигший 18 лет, за исключением ряда категорий граждан, по Конституции имеет право голосовать на выборах представителей власти любого уровня, в том числе президентских.
Исключение составляют:
- граждане, признанные судом недееспособными;
- лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы.
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Как найти избирательный участок
18 марта 2018 года с 08:00 до 20:00 нужно прийти на свой избирательный участок по месту официальной регистрации.
Адреса участков для голосования можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
Кроме того, каждый избиратель может найти свое ФИО в списке избирателей на сайте ЦИК.
Жители Подмосковья могут найти список территориальных избирательных комиссий (ТИК), адреса и контакты участковых избирательных комиссий (УИК) в каждом муниципалитете на сайте Избирательной комиссии Московской области.
Адреса и контакты избиркомов Москвы по округам опубликованы на сайте Мосгоризбиркома.
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На избирательном участке
Обратитесь к члену УИК, предъявив паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий (только справка о замене паспорта; права и другие документы не принимаются).
Сотрудник УИК должен отметить гражданина в списках избирателей и выдать бюллетень для голосования. Избиратель должен расписаться за полученный бюллетень.
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Как правильно заполнить бюллетень
1. Бюллетень заполняется в закрытой кабине для голосования, куда не допускаются посторонние лица, за исключением инвалидов, которые не могут самостоятельно заполнить бюллетень.
2. Чтобы отдать свой голос, поставьте галочку или крестик напротив фамилии одного из кандидатов.
3. Заполненный бюллетень следует опустить:
- в ящик для голосования, сложив его вдвое (если на избирательном участке установлен КОИБ, то бюллетень нельзя складывать);
- в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), который имеет голосовую кнопку помощи;
- воспользоваться комплексом для электронного голосования (КЭГ), если такой установлен на избирательном участке.
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Что делать, если в бюллетене допущена ошибка
Бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одном квадрате или не поставлен нигде, считается недействительным.
Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он может обратиться к члену комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать бюллетень взамен испорченного. Член УИК обязан выдать новый бюллетень.
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