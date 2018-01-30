Как проголосовать на выборах президента РФ по месту регистрации

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18 марта 2018 года с 08:00 до 20:00 нужно прийти на свой избирательный участок по месту официальной регистрации.

Адреса участков для голосования можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Кроме того, каждый избиратель может найти свое ФИО в списке избирателей на сайте ЦИК.

Жители Подмосковья могут найти список территориальных избирательных комиссий (ТИК), адреса и контакты участковых избирательных комиссий (УИК) в каждом муниципалитете на сайте Избирательной комиссии Московской области.

Адреса и контакты избиркомов Москвы по округам опубликованы на сайте Мосгоризбиркома.

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