РИАМО - 30 янв. Из-за сильного снегопада в Москве службы метрополитена перевели на усиленный режим, сообщается в Telegram-канале столичной подземки.

«Службы Мосметро переведены на усиленный режим работы в связи со снегопадом. Движение по всем линиям осуществляется штатно. Пользуйтесь московским метро. Приятных поездок!» - говорится в сообщении.

По прогнозу метеобюро Москвы, снегопад в столичном регионе продолжится. К вечеру вторника в городе местами может выпасть от 3 до 5 сантиметров снега при температуре от минус 1 до плюс 1 градусов.