РИАМО - 30 янв. Сотрудники столичной полиции выясняют обстоятельства кражи экскаватора-погрузчика от дома в Коломенском проезде на юге Москвы, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«29 января в 08:37 на службу «02» от директора строительной компании поступило сообщение о том, что в период с 17:00 28 января до 08:00 29 января неизвестный от дома 17 по Коломенскому проезду совершил кражу экскаватора-погрузчика JCB 3CX», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что материальный ущерб устанавливается.

Полиция по данному сообщению проводит проверку, заключил сотрудник пресс-службы.