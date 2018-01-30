РИАМО - 30 янв. Заработная плата сотрудников федеральных библиотек в России увеличилась почти в три раза с 2011 года, сообщил во вторник министр культуры РФ Владимир Мединский.

Во вторник в Российской государственной библиотеке (РГБ) в Москве после реставрации открылся читальный зал №3 - самый большой читальный зал в Европе. Церемонию открытия посетил Мединский.

«В федеральных библиотеках, по сравнению с 2011 годом, зарплата сотрудников выросла почти в три раза», - сказал Мединский.

Он добавил, что оклад сотрудников РГБ за 2017 год вырос до уровня 51 тысячи рублей в месяц. Ранее заработная плата в среднем составляла около 17,5 тысяч рублей в месяц.

Российская государственная библиотека (до 1992 года — Государственная библиотека имени В. И. Ленина) — самая большая библиотека в стране и одна из крупнейших в мире. Ее главное здание расположено по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5, строение 2. Оно построено в 1928-1941 годах по проекту академика архитектуры Владимира Щуко и архитектора Владимира Гельфрейха. Здание состоит из пяти корпусов. Всего в РГБ действует 36 читальных залов.