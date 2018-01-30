РИАМО - 30 янв. В Москве ко вторнику сугробы достигли 23 сантиметров, что является рекордом для нынешней зимы, сообщила РИАМО во вторник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она добавила, что во вторник прирост снега может достигать от двух до шести сантиметров.
По данным Гидрометцентра, во вторник в Москве ожидается снегопад, местами сильный, метель. Температура воздуха составит минус 1 – 1 градус, ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. При таких погодных условиях, возможно ухудшение видимости, образование гололедицы и снежных заносов.
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