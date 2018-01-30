РИАМО - 30 янв. В Москве ко вторнику сугробы достигли 23 сантиметров, что является рекордом для нынешней зимы, сообщила РИАМО во вторник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На сегодняшнее утро высота снежного покрова в Москве колебалась от 17 до 23 сантиметров. Это самый большой показатель за нынешнюю зиму», - сказала Позднякова.

Она добавила, что во вторник прирост снега может достигать от двух до шести сантиметров.

По данным Гидрометцентра, во вторник в Москве ожидается снегопад, местами сильный, метель. Температура воздуха составит минус 1 – 1 градус, ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. При таких погодных условиях, возможно ухудшение видимости, образование гололедицы и снежных заносов.

«Соленая» зима или забытый песок: эксперты назвали идеальный реагент>>