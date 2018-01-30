РИАМО - 30 янв. Порядка 270 квартир по социальной ипотеке планируют выделить врачам Подмосковья в 2018 году, сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«По социальной ипотеке мы в этом году выделим 270 квартир. Что касается выделения глав, это будет решаться индивидуально. У нас план есть, сколько и куда надо привлечь», - сказал Марков.

Он подчеркнул, что лидерами по выделению служебного жилья являются Щелковский район и городской округ Красногорск.

Как сообщал Марков ранее, на сегодняшний день в Московской области работает 24 тысячи врачей: 14 тысяч в поликлиниках, в больницах - чуть меньше 9 тысяч.

В 2017 году в Московской области жилье в рамках социальной ипотеки приобрели 293 медицинских работника.

Реализация подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы была запущена в 2016 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в целях решения жилищной проблемы врачей, учителей, молодых ученых и молодых уникальных специалистов региона.

Участники соцпрограммы могут рассчитывать, что первоначальный взнос за ипотечный кредит, а также полная стоимость недвижимости будут погашены за счет регионального бюджета. Новоселам остается лишь вовремя погашать проценты по кредиту, что не должно стать серьезным финансовым обременением.

В Подмосковье за 2018 год в рамках программы «Социальная ипотека» жильем планируют обеспечить порядка 500 квалифицированных специалистов.