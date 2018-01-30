РИАМО - 30 янв. Двое мужчин погибли в результате пожара в строительной бытовке на территории строящейся станции метро «Некрасовка» на востоке Москвы, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в ночь с 29 на 30 января 2018 года после тушения пожара в строительной бытовке, расположенной на территории строящейся станции метро «Некрасовка» в Москве, обнаружены тела двоих мужчин 1993 и 1983 годов рождения, которые предположительно являлись рабочими на указанной стройке.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая экспертиза для установления причин возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказала Иванова.