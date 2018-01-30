РИАМО - 30 янв. В Российской государственной библиотеке (РГБ) в Москве после реставрации торжественно открылся читальный зал №3, который является самым большим читальным залом в Европе, передает корреспондент РИАМО во вторник.

Реставрация читального зала №3 началась в РГБ в 2012 году. Впервые зал открылся для посетителей 60 лет назад, последний раз его реставрировали в 1978 году. Площадь читального зала №3 превышает 1,2 тысячи квадратных метров, одновременно в нем могут работать более 460 человек. Церемонию открытия посетил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Сегодня в РГБ большой праздник - мы открываем легендарный читальный зал после реставрации. Мы называем его легендарным, потому что здесь работали легендарные читатели, легендарные сотрудники, здесь снимался легендарный фильм «Москва слезам не верит». Это уникальный зал - самый большой (читальный - ред.) зал в Европе и, наверное, самый красивый», - сказал исполняющий обязанности генерального директора РГБ Владимир Гнездилов.

По его словам, в читальном зале №3 проведена высокопрофессиональная реставрационная работа.

«Зал сегодня родился заново. Здесь все уникальное, все было бережно отреставрировано», - отметил Гнездилов.

Ранее руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отмечал, что в читальном зале №3 Российской государственной библиотеки выровняли и покрасили поверхность стен, отреставрировали лепнину на потолке, обновили мебель. Кроме того, работы коснулись оформления зала, его деревянных элементов из шпона и массива дуба, штучного дубового паркета, латунных люстр и декоративного панно.

Российская государственная библиотека (до 1992 года — Государственная библиотека имени В. И. Ленина) — самая большая библиотека в стране и одна из крупнейших в мире. Ее главное здание расположено по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5, строение 2. Оно построено в 1928-1941 годах по проекту академика архитектуры Владимира Щуко и архитектора Владимира Гельфрейха. Здание состоит из пяти корпусов. Всего в РГБ действует 36 читальных залов.