РИАМО - 30 янв. Около тысячи участковых терапевтов и педиатров не хватает в Подмосковье, закрыть дефицит планируют до конца 2019 года, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«Дефицит врачей, которых не хватает, разный. В стоматологах мы не испытываем дефицита; кричащие темы - участковые терапевты, участковые педиатры. Нам не хватает до тысячи специалистов этого профиля. На 50% мы планируем закрыть дефицит в течение этого года. И 100% - в течение следующего», - сказал Марков журналистам.

Он отметил, что также региону не хватает около 130-150 сотрудников скорой помощи, а также реаниматологов.

«Наша задача максимально организовать доступность врача- педиатра, врача-терапевта. Наша задача - сокращение времени ожидания у кабинета до 10 минут», - заключил Марков.