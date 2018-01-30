РИАМО - 30 янв. Бассейны планируют строить для каждого нового большого детского сада в Москве, если будет позволять территория, сообщается на персональном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

29 января новый дошкольный корпус школы №1542 открылся в районе Солнцево на западе Москвы, детсад рассчитан на 300 воспитанников. Хорошее качественное здание, построенное по индивидуальному проекту. Здесь есть все — от лифтов для маломобильных граждан до мультимедийных игровых столов для малышей.

«Но, к сожалению, нет бассейна. Хотя спрос на него со стороны родителей очень большой. Дал поручение — все новые большие детские сады проектировать с бассейнами. Если, конечно, позволяет территория, что часто бывает проблемой для Москвы», - написал Собянин.

Он добавил, что в Москве созданы крупные образовательные комплексы, в которые входят несколько школьных и дошкольных зданий.

«Почему бы не проработать вопросы строительства бассейнов для тех комплексов, где их сегодня нет. Соберем от школ заявки и поработаем над этими проектами», - подчеркнул градоначальник.