РИАМО - 30 янв. Сотрудники наркоконтроля столичного МВД задержали 19-летнего жителя Москвы по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, подготовленных для распространения в виде марок, общая стоимость изъятых веществ составила порядка 2 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В ходе личного досмотра молодого человека оперативники изъяли готовые для распространения марки, расфасованные в три пакета. В одном находилось 1250 марок, а в двух других по 2,5 тысячи марок. Согласно проведенному исследованию, изъятые фрагменты бумаги пропитаны наркотическими средствами.

«Общее количество марок – более 6 тысяч штук. Стоимость изъятого составила около 2 миллионов рублей. Как предполагает следствие, мужчина приобретал запрещенные средства и вещества посредством интернет-сайта, а затем реализовывал их мелкими партиями», - говорится в сообщении.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело и поместили его под стражу.