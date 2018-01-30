РИАМО - 30 янв. В подмосковной Шатуре работает единственный в стране волчий приют, где зоозащитники выхаживают истощенных и травмированных хищников, пишет во вторник газета «Московский комсомолец».

«Злые и голодные серые волки сейчас рискуют угодить в Красную книгу Подмосковья. По данным зоозащитников, они на грани исчезновения — более затравленных обитателей леса, по их мнению, трудно себе представить. Поэтому в Шатурском районе (ныне городской округ Шатура – ред.) активисты открыли единственный на всю страну... волчий приют. Здесь спасают и выхаживают особей, которые когда-то были пойманы человеком и едва избежали смерти от его рук», - отмечается в статье.

Приют «Чертог волка» открыли кинолог Светлана и ветеринарный врач Анастасия. На 20 сотках земли в частном хозяйстве живут семеро серых волков, которых доставили истощенными или травмированными из разных уголков страны. В ближайшее время в приют привезут еще пять волков с истощением.

Волки попадают в приют от частных лиц, которые покупают хищников для охраны своего жилища, а потом выбрасывают на улицу, а также от браконьеров, которые после отстрела самок перепродавали волчат.

В приюте волки находятся в уличных вольерах в условиях обитания, максимально приближенных к естественным. Животных владелицы питомника содержат за свой счет, периодически с деньгами помогают спонсоры.

«Я больше рассчитываю на добровольную помощь неравнодушных людей, которые понимают, что волк, оказавшийся в руках человека, не виноват в этом. Это очень любопытный, очень веселый, очень умный и очень жизнерадостный зверь! Я считаю, что у волка человеку есть чему поучиться», - отметила одна из основательниц приюта Анастасия.