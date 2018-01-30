РИАМО - 30 янв. Группа компаний «Регион» отказалась покупать одну из башен офисного комплекса Skylight на Ленинградском проспекте Москвы, компания не договорилась по условиям сделки с собственником бизнес-центра, сообщается на сайте газеты «Ведомости».

«Skylight общей площадью 110 тысяч квадратных метров состоит из двух башен, одну из них – арендной площадью около 30 тысяч квадратных метров – занимает Mail.ru Group. Именно ее и планировала купить ГК «Регион», сообщало агентство RNS в августе 2017 года. Переговоры на очень высокой стадии, сделку планируется закрыть до конца года, настаивали уже в конце 2017 года два источника, близких к «Галс-девелопменту» и ГК «Регион». Правда, вскоре последняя передумала», - говорится в статье.

У Mail.ru Group через несколько лет истекает срок аренды площадей Skylight. Стороны договорились об аренде площадей в бизнес-центре еще в 2011 году сроком на девять лет с возможностью продления. Два консультанта, работавших с объектом, уточняют: документ действует до 2021 года.

Однако покупателю не были предоставлены гарантии о намерении переподписать договор, поэтому «Регион» принял решение от сделки отказаться. Собеседники «Ведомостей» не исключают, что стороны вернутся к новым переговорам в случае предоставления гарантий. Количество офисных помещений площадью свыше 30 тысяч квадратных метров уменьшается, поэтому арендатор с большой долей вероятности продлит договор, причем, возможно, на более привлекательных условиях, соглашается управляющий партнер ILM Андрей Лукашев.

Представители «Галс-девелопмента» и ГК «Регион» от комментариев отказались. Mail.ru Group не принимает участия в обсуждении сделки и не влияет на решения арендодателя.