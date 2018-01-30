РИАМО - 30 янв. Синоптики пообещали, что жители Москвы во вторник из-за низкого атмосферного давления могут почувствовать, каково это опуститься под землю на 170 метров, сообщается на сайте «Метеовести».

Циклоны этой зимой словно выбрали юго-восток Европы своей основной мишенью. К концу января здесь сформировались экстремально высокие сугробы в четверть метра и выше. Причем в Запорожье слой снега в конце января самый большой за весь XXI век. В Москве высота сугробов по-прежнему меньше положенного: 20 сантиметров вместо 29 сантиметров.

«Однако серьезные аномалии сегодня ждут и столичный регион. Сегодня центр циклона, который еще накануне начал портить погоду в Европейской России, окажется над Москвой. Давление в мегаполисе понизится до 729 миллиметров при норме около 748 миллиметров. То есть москвичи как будто на 170 метров спустятся под землю. Для сравнения, самая глубокая станция столичного метро находится на глубине всего 86 метров», - говорится в сообщении.

Раньше природа устраивала метеозависимым жителям столицы еще более суровые испытания. Рекордно низкое давление в мегаполисе в 1983 году составляло 719 миллиметров ртутного столба. Вообще же такая ситуация в атмосфере складывается очень редко – в среднем лишь раз в 17 лет.

«Соленая» зима или забытый песок: эксперты назвали идеальный реагент>>