РИАМО - 30 янв. Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проконтролируют уборку снега на стройплощадках и подъездных путях к ним в период интенсивного снегопада, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Этим утром сотрудники надзорного органа особое внимание уделили муниципальным образованиям, где ведется активное строительство. Уже проинспектированы основные стройплощадки в городских округах Красногорск, Химки, Люберцы, Домодедово, Долгопрудный и Ленинском районе», - сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

При проверке стройплощадок серьезных нарушений не выявлено. Застройщики принимают все необходимые оперативные меры по расчистке подъездных путей и уборке снега на своих объектах, для обеспечения безопасности строительного производства.

«Проверки хода уборки снега и подъездных путей к поднадзорным объектам на территории области будут продолжены», - добавил Тагиев.

За прошлые сутки в регионе выпало около 30% месячной нормы осадков. Во вторник в Московской области также ожидается снегопад, возможна гололедица. Ночью возможно понижение температуру до 6 градусов мороза. Синоптики прогнозируют, что в Москве и Подмосковье снегопады продлятся до конца недели.