РИАМО - 30 янв. На каждом третьем медицинском участке в Подмосковье сложилась критическая ситуация из-за нехватки участковых терапевтов, наиболее остро эта проблема стоит в Ивантеевке, Рошале и Коломне, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«На сегодняшний день в Московской области работает 24 тысячи врачей: 14 тысяч в поликлиниках, в больницах - чуть меньше девяти. Основная доля ложится на участковых терапевтов. Практически семь миллионов жителей Московской области имеют прямой контакт с этими специалистами. 65 миллионов обращений по оказанию медицинской помощи реализуют эти люди. Область разбита на четыре тысячи медицинских участков, при этом 1,3 тысячи медицинских участков мы считаем критическими», - сказал Марков.

Он отметил, что на этих участках приходится совмещать специалистов, ожидание в очереди там может составлять 1,5-2 часа вместо 20 минут. Самая критическая ситуация из-за нехватки терапевтов и перегрузки медучастков сложилась в Ивантеевке, Рошале, Коломне, Фрязине, Котельниках, Павловском Посаде, Ногинске, Лосино-Петровском, Балашихе, Красногорске, Люберцах, Дзержинском, Орехово-Зуеве, Долгопрудном, Лыткарине.

«По педиатрам ситуация у нас другая. Самая «звенящая» точка - Звенигород, Долгопрудный, Власиха, Ногинск, Протвино, Кашира, Луховицы и Серпухов», - заключил Марков.