РИАМО - 30 янв. Ремонт порядка 300 медицинских учреждений запланирован в Подмосковье до 2020 года, ранее в регионе уже отремонтировали около 500 объектов здравоохранения, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«Мы планируем отремонтировать 167 объектов в 2018, 138 - в 2019 году. Основной акцент мы делаем на стационары. 4 миллиарда рублей (направят на ремонт – ред.) в 2018 году и 4 миллиарда в 2019 году», - сказал Марков на заседании правительства.

Он напомнил, что в 2015 году в Подмосковье было 1500 зданий, где оказывали медпомощь, при этом их износ составлял в среднем 64%.

«300 зданий были построены в конце XIX века - начале XX века. Каждая вторая поликлиника требовала ремонта. К 2017 году с износа 64% мы передвинулись на 38%. Нам осталось отремонтировать 41 поликлинику, это 10% общего количества, 357 больниц, это 50%, 42% станций скорой помощи и 49% прочих учреждений. Итоговая сумма 38%», - пояснил министр.

Он отметил, что за последние годы отремонтировали 503 здания, при этом затрачено 7 миллиардов рублей. Только в 2017 году отремонтировано 267 объектов здравоохранения, среди них 148 поликлиник, 78 больниц, а также станции скорой помощи и другие медучреждения.

«Мы открыли, и уже семь дней идет голосование по объектам для ремонта, уже поступило 4 тысячи голосов. За это время самый высокий рейтинг по требованию ремонта - Подольск, Одинцово, Домодедово, Раменское, Пушкино, Воскресенск, Солнечногорск, Ногинск, Ленинский район, Наро-Фоминск. По нашей программе все муниципалитеты, кроме Солнечногорского, идут с доминирующим финансированием, но корректировку мы еще обязательно проведем», - заключил Марков.