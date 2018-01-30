РИАМО - 30 янв. Железнодорожники в Московском регионе привлекли к очистке путей от снега максимальное с начала зимы количество снегоуборочной техники, работы ведутся в круглосуточном режиме, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД).

По данным Метеобюро Москвы и Московской области, в течение всего дня во вторник в регионе с различной интенсивностью будет идти снег.

«Столичные железнодорожники продолжают непрерывные работы по очистке железнодорожного полотна и стрелочных переводов от снежных заносов, чтобы обеспечить безопасность и надежность перевозок», - говорится в сообщении.

Уборка снега проходит в круглосуточном режиме. Сегодня в течение дня запланировано привлечь 85 единиц специальной железнодорожной техники, включая снегоуборочные, пневмообдувочные и снегоочистительные машины.

Спецтехника работает на радиальных направлениях Московской железной дороги и Московском центральном кольце. Она курсирует по специальному графику, не создавая помех пассажирскому движению.

Всю ночь на полигоне МЖД работали 62 спецмашины, которые очистили от снега более 1,2 тысячи километров пути и вывезли 24,5 тысяч кубометров снега. Также в мероприятии было задействовано более 1 тысячи железнодорожников.

Утром пассажирские и пригородные поезда на радиальных направлениях и «Ласточки» на МЦК отправились в рейсы по расписанию. Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях ухудшенной видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руки.