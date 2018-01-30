РИАМО - 30 янв. Неизвестный злоумышленник в одном из магазинов ГУМа снял с манекена шубу и скрылся, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«29 января в 16:00 в дежурную часть с заявлением обратился управляющий магазином, который сообщил о том, что 25 января по адресу: Красная площадь, дом 3, примерно в 11:50 из вышеуказанного магазина неизвестный совершил кражу шубы с манекена», - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, добавил он.