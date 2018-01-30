РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 янв. Во вторник два электропоезда, которые следуют по Рижскому направлению Московской железной дороги из Подольска в Волоколамск, задержали на 12 минут, сообщается в группе «Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК)» в соцсети «ВКонтакте».

«На данный момент задержаны поезда Рижского направления. На 12 минут будут задержаны поезда №№6358 и 6357, которые следуют от железнодорожной станции «Подольск» до станции «Волоколамск»», – говорится в сообщении.

На данный момент причины задержки неизвестны.