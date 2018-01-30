РИАМО - 30 янв. Порядка 30 инвестиционных заявок, над которыми работает Корпорация развития Московской области (КРМО), находятся в высокой степени готовности, всего в работе – более 120 заявок, сообщил генеральный директор КРМО Кирилл Бычков.

«Всего на данный момент в корпорации находится более 120 инвестиционных заявок, из них порядка 30 в высокой степени готовности. Если рассматривать эти проекты, то заявленный объем инвестиций по ним составляет около 38 миллиардов рублей, планируемое количество создаваемых рабочих мест – более 7 тысяч», - сказал Бычков в интервью газете «Подмосковье сегодня», опубликованном во вторник.

Он добавил, что два инвестиционных соглашения уже «на выходе».

«Одно – это высокотехнологичное производство в области инженерии. Предприятие с участием иностранного капитала будет производить уникальную для российского рынка продукцию. Второе – это крупный производитель медицинского оборудования», - пояснил гендиректор КРМО.

Он напомнил, что в Подмосковье в прошлом году пришли 22 новых резидента с заявленным объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей, при этом на новых предприятиях будет создано более 4 тысяч рабочих мест.

«Процесс привлечения инвесторов – это длительная, кропотливая работа. Роуд-шоу – лишь первый этап работы с потенциальными инвесторами, где проводится презентация возможностей Московской области. Для многих бизнесменов, приходящих на встречи, это является первым знакомством с российским рынком. По итогам таких встреч в прошлом году, еще более чем с 20 производителями ведутся предметные переговоры», - добавил Бычков.

По словам Бычкова, по итогам роуд-шоу, которые в прошлом году провела Московская область за рубежом, пять компаний задумались о локализации производства.

«На сегодняшний день в области работают 73 подготовленные промышленные площадки. Это особые экономические зоны, технопарки, индустриальные парки. Приход инвесторов свидетельствует о том, что созданная нами инфраструктура эффективна. <…> Уверен, что инвестиционный потенциал Подмосковья может быть интересен инвестору из любой точки мира», - заключил гендиректор КРМО.