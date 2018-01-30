РИАМО - 30 янв. Главы территорий Московской области должны взять на личный контроль привлечение врачей в местные медицинские учреждения и предоставление им жилья, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я приказываю, прошу каждого главу территории взять на личное сопровождение выделение квартир, поиск специалистов и их работу на территории вверенного округа. Пока персонально не будут сопровождать эту работу, вопрос решить не удастся. Под личные гарантии главы округа врачи принимают решение и приходят работать. Прошу каждого главу вникнуть в ситуацию и предложить план решения этой проблемы», - сказал Воробьев.

Как отметил губернатор, работа по привлечению врачей является одной из самых важных в Подмосковье.

Ранее Воробьев сообщал, что за 2016-2017 годы около 2,8 тысячи врачей привлекли на работу в Подмосковье, тем не менее регион все еще испытывает дефицит кадров в здравоохранении.