РИАМО - 30 янв. Маршрут второго Московского зимнего велопарада пройдет вокруг парка «Зарядье», сообщил РИАМО во вторник куратор проекта по развитию велоспорта в России Lets bike it! Владимир Кумов.

«Маршрут зимнего велопарада пройдет от 3-й Фрунзенской улицы, где мы собираемся, и до парка «Зарядье», вокруг него и обратно. Велопарад состоится 11 февраля», - сказал Кумов.

Он добавил, что в 2016 году в первом зимнем велопараде приняли участие более 3 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают, что количество участников не уменьшится.

Международный зимний велоконгресс ежегодно проводится в разных городах мира с 2013 года. Право проведения его в России в 2018 году выиграл проект Let's bike it!, представив заявку с письмами поддержки от министерства транспорта России, а также организаций и администраций городов из восьми регионов России.