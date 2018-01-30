РИАМО - 30 янв. Около 5 тысяч сообщений о нехватке врачей в подмосковных медицинских учреждениях поступило в региональное министерство здравоохранения в прошлом году, сообщил глава министерства Дмитрий Марков.

«За 2017 год министерство здравоохранения получило 14 тысяч обращений, 5 тысяч - это обращения по недостатку кадров, на ремонты - 3 тысячи обращений, по оборудованию - 200 обращений, эти обращения связаны с работой поликлиник», - сказал Марков на заседании регионального правительства во вторник.

Он отметил, что наибольшее число жалоб на дефицит медицинских кадров поступило из Люберец, Балашихи, Химок, Раменского, Подольска, Мытищ, Красногорска, Одинцова, Коломны, Щелковского района. По теме ремонта наибольшее количество обращений пришло из Раменского, Подольска и Коломны.