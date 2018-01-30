РИАМО - 30 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин не удивился своему включению в «кремлевский список» российских чиновников и бизнесменов, против которых США могут ввести санкции, поскольку, по мнению мэра, в список вошла вся политическая и экономическая элита страны.

Ранее конгресс США принял закон «О противостоянии противникам США через санкции». Минфин США опубликовал предусмотренный новым законом о санкциях «кремлевский список» российских чиновников, глав госкомпаний и крупных юбизнесменов, против которых в теории могут быть введены санкции.

«В «кремлевский доклад» аккуратно внесли всю политическую и экономическую элиту страны. Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы. На Западе Россию не любили во все времена, но до таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что «подобные меры» не раскалывают, а объединяют и приводят к результатам, противоположным тому, к чему стремились авторы доклада.