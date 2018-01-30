РИАМО – 30 янв. Министерство транспорта РФ внесло в правительство законопроект, который запрещает высаживать из транспорта безбилетников любых возрастов, если это поставит человека в опасное для жизни и здоровья положение, также ведомство дополнительно прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, нарушивших это правило, пишет во вторник газета «Известия».

«Минтранс предлагает запретить высаживать безбилетных пассажиров на мороз. Законопроект с необходимыми поправками в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта находится на рассмотрении в правительстве», - пишет газета.

Как подчеркивает издание, документ дополняет устав статьей 36.1 «Ответственность безбилетного лица…», которая устанавливает порядок оплаты штрафа за отсутствие билета. Однако, если «заяц» отказывается заплатить штраф, он «удаляется из транспортного средства лицом, уполномоченным на осуществление контроля», но с оговоркой, что выгнать безбилетника можно «за исключением случаев, если удаление поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние».

«Разработанный Минтрансом законопроект предусматривает также альтернативу выдворения безбилетного пассажира из транспорта: если он отказывается платить штраф, деньги могут взыскать в судебном порядке», - подчеркивается в статье.

Прошлой зимой ряд СМИ сообщал о многочисленных случаях, когда кондукторы высаживали на мороз детей, у которых не хватало денег на билет. Проблема привлекла внимание детского омбудсмена Анны Кузнецовой, которая обратилась к главе Минтранса Максиму Соколову с просьбой принять меры.

«К нынешней зиме некоторые регионы, в частности Свердловская, Челябинская и Московская области, ввели запрет на высадку детей из транспорта. Тем не менее подобные скандальные ситуации возникают в разных регионах и сейчас», - добавляется в материале.

По данным газеты, только в этом январе большой резонанс вызвали сообщения местных СМИ об 11-летней девочке, высаженной из маршрутки в Новокузнецке на 35-градусный мороз, о высадке из транспорта в Тюмени 12-летней девочки, у которой не хватило на оплату проезда пяти рублей, о выгнанном из маршрутки 13-летнем школьнике в Астрахани.

Кроме того, в Минтрансе добавили, что прорабатывают вопрос о наказании для контролеров, которые все-таки высадят «зайцев», несмотря на опасность для жизни.

По мнению экспертов, при оценке ситуации контролерам надо обращать внимание на три вещи: погодные условия, личность безбилетника (это может быть ребенок, инвалид или пенсионер), на время суток. Ночью к пассажирам, даже если они не оплатили проезд, следует относиться внимательнее. К примеру, «безжалостных» контролеров можно привлечь по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Ранее Минтранс предложил законодательно определить размер штрафа для безбилетников, который может быть установлен в 20-кратном размере от полной стоимости билета.