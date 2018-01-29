РИАМО – 29 янв. Перовский суд Москвы признал сотрудника штаба оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина виновным в повторном нарушении правил проведения митинга и назначил ему 15 суток административного ареста, сообщает в понедельник ТАСС.

«Ляскин признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Ему назначено 15 суток административного ареста», - сказал собеседник агентства в суде.

Накануне сотрудники полиции задержали Ляскина в маршрутке, в которой он направлялся на Тверскую улицу, где планировалось проведение несанкционированной акции. Он был доставлен в ОВД «Измайлово», где в его отношении был составлен протокол об административном правонарушении.

Согласно протоколу Ляскин разместил ссылку на видеоматериал с участием Навального в открытом доступе на своей странице в соцсети, чем активно призывал участвовать в несогласованной акции «Забастовка избирателей».

Кроме того, 15 суток административного ареста получил также начальник московского штаба Навального Сергей Бойко. Симоновский суд Москвы в понедельник признал его виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ. Кроме того, суд оштрафовал на 1 тысячу рублей ведущую новостей «Навальный Live» Елену Малаховскую за неповиновение требованию полиции (статье 19.3 КоАП).

Ранее власти Москвы не согласовали заявку от сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении шествия и митинга в городе. Согласно заявлению шествие должно пройти от площади Тверской Заставы по проезжей части улиц 1-я Тверская-Ямская и Охотный Ряд. Сам митинг планировалось провести на улице Охотный Ряд. Оппозиции были предложены альтернативные места для проведения акции, но власти не получили ответа в срок.