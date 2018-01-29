РИАМО - 29 янв. Президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский считает, что статья Уголовного кодекса РФ, по которой осудили московского врача-гематолога Елену Мисюрину за врачебную ошибку, из-за которой умер пациент, не применима к ее делу.

Ранее суд признал врача-гематолога из Москвы Елену Мисюрину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, 25 июля 2013 года врач нарушила технику выполнения трепанобиопсии и повредила пациенту сосуды, из-за чего он скончался через несколько дней.

«По статье, которую вменяют Мисюриной, у врача должен быть умысел убить пациента. Мисюрина должна была умышленно нарушить методику проведения операции. На деле этого же не было», - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Саверский.

На виновности Мисюриной настаивает адвокат потерпевшей стороны Василий Никифоров. Юрист заявил, что факт врачебной ошибки подтвержден двумя независимыми экспертизами.

«Были проведены экспертизы. Их проводили комиссии, в них входили несколько врачей. Комиссия вынесла заключение: была врачебная ошибка. Суд дал оценку этим экспертизам и также пришел к выводу, что ошибка имела место быть», - отметил Никифоров.

В свою очередь, адвокат Мисюриной Мария Зайцева указала на то, что с вынесенным приговором сторона защиты не согласна и собирается его обжаловать.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал об озабоченности делом врача-гематолога и призвал рассматривать подобные дела максимально корректно.