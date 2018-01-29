РИАМО - 29 янв. Виновность врача-гематолога из Москвы, которая обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, подтвердили эксперты, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее суд признал врача-гематолога Елену Мисюрину из Москвы виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Виновность врача-гематолога в совершении инкриминируемого преступления подтверждается показаниями независимых экспертов и опытных специалистов в области гематологии различных медицинских учреждений федерального значения, которые подтвердили выводы проведенных по уголовному делу экспертиз», - сказала Иванова.

Она добавила, что согласно заключению проведенных комиссионных судебно-медицинских экспертиз, смерть мужчины наступила от массивной кровопотери вследствие кровотечения из поврежденных кровеносных сосудов таза.

По версии следствия, 25 июля 2013 года врач нарушила технику выполнения трепанобиопсии и повредила пациенту сосуды, от чего он скончался через несколько дней. В ходе расследования были проведены множественные, в том числе посмертные, судебно-медицинские экспертизы, их выводы позволили установить причинно-следственную связь между действиями врача и гибелью пациента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал к максимальной корректности и объективности при рассмотрении дела Мисюриной. Кроме того, в департаменте здравоохранения города Москвы сообщили, что ведомство настаивает на пересмотре дела гематолога.