РИАМО - 29 янв. На лечение подопечных благотворительного фонда Константина Хабенского, благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» в рамках акции на катке ВДНХ в столице собрали свыше 5,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

27 января на Главном катке страны состоялся ежегодный благотворительный день, организованный совместно с Фондом Константина Хабенского, фондом помощи хосписам «Вера» и фондом поддержки детей с особенностями развития «Я есть!».

«В этом году удалось собрать более 5,5 миллиона рублей, которые будут переданы на реализацию благотворительных программ фондов», - говорится в сообщении.

Весь день гости благотворительной акции принимали участие в ледовых флешмобах, викторинах, веселой зарядке и карнавальных заездах со звездами театра, кино и спорта Константином Хабенским, Ольгой Сутуловой, Егором Бероевым, Ксенией Алферовой, Алексеем Яшиным и другими. На лед также вышли и подопечные фондов: дети и подростки с особенностями развития, а также ребята, которые борются с тяжелыми заболеваниями.

«27 января благотворительный маскарад на катке ВДНХ прошел уже в четвертый раз. Основная его идея — это то, что помогать нужно с улыбкой, помогать нужно, получая удовольствие. Никакой трагедии в этом нет, идет нормальный жизненный процесс, когда одни помогают другим, получая при этом колоссальное удовольствие от общения, свежего воздуха и льда», - отметил Хабенский.

По словам соучредителя благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» Егора Бероева, с каждым годом все больше и больше людей приходят на каток.

«Это прекрасная возможность людям узнать о том, что благотворительность существует, и она разная. Для нас это невероятная помощь. Ведь об этом узнают и в других городах и, может быть, смогут провести и там подобные мероприятия», - добавил Бероев.

На празднике выступили артисты шоу «Голос», оркестр МОСБРАС, уличный театр «Огненные люди», диджеи Фонарь, Дак и Шульц, свои яркие показательные номера представили московские клубы фигурного катания «Либелла», «Аргус Динамо» и «Конек Горбунок».

Вели программу и создавали праздничную атмосферу более 150 волонтеров и помощников: команда Sounds Good, ведущие «Нашего радио» Игорь Паньков, Татьяна Борисова, Александр Бон и Игорь Седов, а также волонтерские команды благотворительных фондов.

Каждый желающий мог принять участие в доброй акции «Привет с ВДНХ»: сотни видеоприветов и трогательных открыток с самыми теплыми пожеланиями для тех, кто не смог приехать в этот день на каток, будут отправлены подопечным фондов.

Также в течение дня всем посетителям катка дарили золотые сердечки, которые можно было привязать к одному из волшебных деревьев, загадав заветное желание. Уже к вечеру возле сцены «расцвел» самый настоящий «сад мечты». Завершился благотворительный праздник красочным фейерверком и дискотекой.