РИАМО - 29 янв. На востоке столицы произошло возгорание в квартире многоэтажного дома, один человек погиб, сообщил РИАМО представитель пресс службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«На улице Челябинская, дом 10, корпус 2, произошло возгорание в квартире многоэтажного дома на 13 этаже. После ликвидации пожара оперативной службой было обнаружено тело человека», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что эвакуация жителей многоквартирного дома не потребовалась.