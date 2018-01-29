РИАМО – 29 янв. Эвакуация зданий в центре столицы, где расположены офисы Московской биржи, не отразилась на торгах в понедельник, сообщает ТАСС.

«На биржевых торгах эвакуация зданий никак не отражается – они проходят в обычном режиме. Все торгово-клиринговые системы биржи вынесены в защищенные дата-центры и зарезервированы», - говорится в сообщении.

В ходе торгов в понедельник индекс РТС и индекс Мосбиржи продолжили коррекцию пятницы. К 16:55 по Москве РТС снизился на 0,81% до 1276,24 пункта, а индекс Мосбиржи – на 0,38% до 2286,51 пункта.

На валютных торгах Мосбиржи курс доллара поднялся на 0,28% до 56,43 рубля, а евро подрос на 0,01% до 69,8 рубля.

В понедельник в Москве неизвестные сообщили о «минировании» около 30 зданий, среди которых была и Московская биржа.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября 2017 года. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.