РИАМО - 29 янв. Проект восстановления фонтана в Новослободском парке столицы разработали с учетом пожеланий горожан, сообщила в понедельник начальник отдела проектирования «Проектной мастерской номер 1» Елена Зазулина.

В понедельник в административном корпусе Новослободского парка прошло публичное обсуждение благоустройства парка.

«В зоне тихого отдыха (парка - ред.) идет речь о восстановлении фонтана», - сказала Зазулина.

По ее словам, в парке также должен появиться навес в зоне проведения летних мастер-классов для детей.

Парк «Новослободский» - один из самых старых парков Москвы. Он был открыт в 1938 году по решению Московского городского совета на территории к тому времени уже упраздненного монастыря. В настоящее время это небольшой парк для детей. Кроме того, парк «Новослободский» является многопрофильным учреждением, которое обеспечивает бесплатное дополнительное образование детям, подросткам и молодежи.