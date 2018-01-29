РИАМО - 29 янв. Проект размещения площадок для игры в мини-футбол, волейбол и стритбол разработали для Новослободского парка Москвы с учетом пожеланий горожан, сообщила в понедельник начальник отдела проектирования «Проектной мастерской номер 1» Елена Зазулина.

В понедельник в административном корпусе Новослободского парка прошло публичное обсуждение благоустройства парка.

«У нас в проекте – площадка для игры в мини-футбол, который мы дополнительно оборудуем раздевалкой и устанавливаем навесы. Плюс дополнительно вокруг этой площадки мы устанавливаем хоккейный борт, чтобы иметь возможность заливать каток для взрослых людей», - сказала Зазулина.

По ее словам, в Новослободском парке также должны установить площадки для игры в волейбол и стритбол, принимая во внимание все пожелания горожан.

Парк «Новослободский» – один из самых старых парков Москвы. Он был открыт в 1938 году по решению Московского городского совета на территории, к тому времени уже упраздненного, монастыря. В настоящее время это небольшой, очень уютный и аккуратный парк для детей.

Кроме того, парк является многопрофильным учреждением, которое обеспечивает бесплатное дополнительное образование детям, подросткам и молодежи.