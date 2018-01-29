РИАМО - 29 янв. В Новослободском парке столицы планируют посадить около 3 тысяч кустарников в качестве живой изгороди, сообщил в понедельник заместитель префекта Центрального административного округа (ЦАО) Москвы Олег Соболев.

В понедельник в административном корпусе Новослободского парка прошло публичное обсуждение его благоустройства.

«На сегодняшний день наша геоподоснова и наш генплан - посадить 28 деревьев и 3 тысячи кустарников живой изгороди», - сказал Соболев.

Он добавил, что в плане также заявлено 450 отдельных кустарников.

Парк «Новослободский» - один из самых старых парков Москвы. Он был открыт в 1938 году по решению Московского городского совета на территории к тому времени уже упраздненного монастыря. В настоящее время это небольшой парк для детей. Кроме того, «Новослободский» является многопрофильным учреждением, которое обеспечивает бесплатное дополнительное образование детям, подросткам и молодежи.