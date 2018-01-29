РИАМО - 29 янв. Хорошевская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего москвича, обвиняемого в убийстве знакомого, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

По версии следствия, 11 ноября 2017 года в квартире на улице Народного Ополчения на почве ревности во время ссоры обвиняемый нанес кухонным ножом знакомому своей бывшей сожительницы несколько ударов в грудь. От полученных ранений мужчина впоследствии скончался.

«Данное уголовное дело направлено в Хорошевский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей», - говорится в сообщении.