РИАМО - 29 янв. После вмешательства Госжилинспекции Московской области управляющая компания в подмосковном Раменском устранила нарушения по эксплуатации и содержанию внутридомового газового оборудования, сообщается на сайте ведомства.

Инспекторы в Раменском провели проверку многоквартирного дома №17 на улице Космонавтов. В результате расследования надзорным органом установлены нарушения по эксплуатации и содержанию внутридомового газового оборудования (ВДГО), в частности, установлены отслоение покрасочного слоя труб и наличие коррозии газовых коммуникаций.

«На основании собранных материалов в отношении обслуживающей организации составлен протокол об административном правонарушении, в адрес ОАО «Раменская УК» выдано предписание по устранению выявленных нарушений», — говорится в сообщении.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков рассказал, что предписание надзорного органа в итоге было выполнено в установленный срок. Коммуникации ВДГО приведены в нормативное состояние.

Как добавил Соков, ведомство уделяет надзору за безопасным функционированием внутридомового газового оборудования особое внимание. Управляющие компании должны вовремя осуществлять ремонт и обслуживание газовых коммуникаций, так как это чревато непоправимыми последствиями. Одна из самых главных функций УК – это обеспечение для жителей достойных и безопасных условий проживания.