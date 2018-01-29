РИАМО - 29 янв. Суд вынес решение по гражданскому делу по иску Пушкинской городской прокуратуры о взыскании свыше 2 миллионов рублей ущерба с организатора незаконной добычи песка в Пушкинском районе, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Прокуратура обратилась в суд после того, как в законную силу вступил приговор по уголовному делу в отношении Арутюна Григоряна, организовавшего незаконную добычу песка в Пушкинском районе. За совершение преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), он осужден к наказанию в виде штрафа.

«Поскольку противоправными действиями Григоряна государству был причинен ущерб в размере более 2 миллионов рублей, прокуратура в судебном порядке взыскала с него указанную сумму», - говорится в сообщении.

Фактическое исполнение судебного решения находится в прокуратуре на контроле.