РИАМО - 29 янв. Автобус, приобретенный для доставки беременных жительниц Рузского городского округа в современный перинатальный центр Наро-Фоминска, совершил свой первый рейс, сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

«А вот и первый рейс автобуса для беременных женщин из Рузского округа в перинатальный центр Наро-Фоминска. Автобус будет ходить по маршруту «Руза – Тучково - Наро-Фоминск». Количество рейсов будет зависеть от потребности и количества беременных женщин. После необходимых обследований и процедур в медицинском центре будущих мам будут привозить и обратно», - написал Тарханов на своей странице в Instagram.

По словам Тарханова, перинатальные центры построены по программе губернатора Андрея Воробьева по всей Московской области.

«Само строительство таких современнейших медицинских центров предполагает, что туда будут перенаправляться пациенты со всей области. Подчеркну – речь не идет о закрытии роддома. Речь идет о том, что плановые роды будут осуществляться в перинатальном центре. Но само гинекологическое отделение, наблюдение за нашими женщинами сохраняется», - уточнил глава городского округа.

Кроме того, у беременных появляется возможность получать консультации и медицинскую помощь, в том числе, если есть какие-то осложнения, и в перинатальном центре.