РИАМО - 29 янв. За прошлый год в столице зафиксировали порядка 66 тысяч квартир, которые владельцы сдавали без заключения договора с жильцами, при этом больше всего квартир незаконно сдавали в аренду в 2017 году в Северном административном округе, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

«В 2017 году председатели советов общественных пунктов охраны порядка выявили около 66 тысяч квартир, сдаваемых в аренду с нарушениями законодательства», - говорится в сообщении.

«Рекордсменом» по нарушению законодательства в 2017 году стали собственники, проживающие в Северном административном округе, где было выявлено 11 тысяч незаконно сдаваемых в аренду квартир.

Также больше количество таких квартир находятся в Восточном, Южном и Центральном административных округах: в каждом из округов было выявлено порядка 8 тысяч подобных квартир.

Как правило, о сдаваемых в аренду квартирах председатели советов общественных пунктов охраны порядка узнают из обращений и заявлений граждан, а также при общении с жителями в ходе обходов закрепленной за общественным пунктом охраны порядка территории.

«При сдаче квартиры в аренду необходимо обязательно заключать договор с жильцами в письменном виде. Это обезопасит собственника квартиры, соседей и самих квартиросъемщиков. В договоре необходимо указать фактическое количество проживающих граждан и период проживания. Копию договора следует предоставить в свою управляющую компанию и ИФНС», - подчеркивается в материале.