РИАМО - 29 янв. В рамках Дней индийской культуры, которые впервые пройдут в Подмосковье, гости региона смогут посетить мастер-класс по гжельской росписи художников объединения «Гжель», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В феврале в Московской области впервые состоятся Дни индийской культуры, которые будут организованы совместно с культурным центром имени Джавахарлала Неру (Москва). Они пройдут во дворцах культуры Раменского (3-4 февраля), Красногорска (10 февраля), Королева (11 февраля), Сергиева Посада (17 февраля), Хотькова (18 февраля).

«В рамках концертной программы состоится совместное выступление артистов культурного центра имени Джавахарлала Неру и Сергиево-Посадского муниципального оркестра. Гости побывают на обзорной экскурсии по Раменскому историко-художественному музею и на мастер-классе по гжельской росписи художников объединения «Гжель», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Она отметила, что министерство культуры Подмосковья готово сделать Дни индийской культуры настоящим праздником как для гостей, так и для жителей области.

Гости мероприятий же смогут посетить мастер-классы по танцу катхак и занятия йогой, а также узнать секреты популярности традиционной индийской музыки и современного кино. Для гостей будут организованы мастер-класс по надеванию сари, уроки росписи хной и торговля индийскими сладостями.