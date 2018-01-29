РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Полигон ТБО «Торбеево» в Люберцах завершит свою работу в 2021 году, после этого начнется его рекультивация, сообщил первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов.

В Люберцах в понедельник прошло выездное заседание комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию, на нем обсудили работу полигона ТБО в деревне Торбеево Люберец.

«Проектом предусмотрена эксплуатация полигона до 2021 года, его работа завершается рекультивацией, для ее проведения необходимо наличие проекта. Рекультивация займет 2 года. Что будет дальше на этом земельном участке, пока сложно сказать, но возможно и склон горнолыжный, и парк», – сказал Кириллов.

Он подчеркнул, что с 2016 года министерство экологии региона получило часть полномочий от федеральной службы Росприроднадзора, теперь ведомство занимается вопросами полигонов ТБО.

«Мы провели тщательный мониторинг существующих объектов с целью определения всех недостатков в работе, нарушений на этих объектах. На всех полигонах ТБО в регионе присутствовали серьезные нарушения закона, которые в ряде случаев могли привести к остановке данных предприятий», – отметил Кириллов.

Он пояснил, что Москва и Подмосковье испытывают серьезный дефицит по размещению отходов, суммарно субъекты производят ежегодно почти 10 миллионов мусора. Мощности действующих полигонов значительно меньше.

«Несмотря на столь длительный период работы полигона «Торбеево», объем нарушений тут не такой большой, но они есть – это недостаточная пересыпка, отсутствие сетчатого ограждения и отступление от проектных решений. До настоящего времени на полигоне не реализована система активной дегазации. В 2017 году предприятие привлекалось к административным штрафам за выявленные нарушения», – отметил Кириллов.

По его словам, в настоящее время у предприятия есть утвержденная министерством инвестиционная программа. ООО «ЭНИТ» приступила к реализации данного проекта, пробурено ряд скважин. К лету 2018 года планируется реализовать на полигоне первые пусковые наладочные работы.

«Свалка, несмотря на длительные сроки эксплуатации, не имеет выходов за границы земельного участка. Исследования показали, что ситуация на теле полигона не критическая. Полигон является источником выбросов, но в предельно допустимых нормах. Вблизи него проходит река, там тоже брались пробы, в воде были выявлены превышения по железу», – уточнил Кириллов.