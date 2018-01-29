РИАМО - 29 янв. В состав жюри II Международного кинофестиваля «17 мгновений...» имени актера Вячеслава Тихонова, который пройдет в подмосковном Павловском Посаде, вошли кинорежиссер Владимир Фокин, актриса Лариса Лужина, публицист Ольга Семенова, китайский кинорежиссер Гу Ронг и другие, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Кинофестиваль «17 мгновений...» имени Тихонова пройдет на родине актера – в Павловском Посаде — с 8 по 11 февраля, он приурочен к 90-летнему юбилею одного из выдающихся артистов советского и российского кино.

«На II Международном кинофестивале имени Вячеслава Тихонова сформировано жюри, которое будет оценивать два конкурса – полнометражных игровых картин и телевизионных сериалов. Председатель жюри – народный артист Российской Федерации, член Союза кинематографистов России, актер, сценарист и кинорежиссер Владимир Фокин», - сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Она также добавила, что в состав жюри фестиваля вошли российский общественный деятель, журналист и публицист Ольга Семенова – дочь писателя Юлиана Семенова; киновед, доцент, доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры, член Союза кинематографистов России, академик Нью-Йоркской международной академии наук Алла Золотухина.

Кроме того, в жюри включили советскую и российскую киноактрису, народную артистку РСФСР Ларису Лужину, кинооператора, члена Союза кинематографистов России, члена Европейской ассоциации RGC IMAGO Александра Носовского, китайского кинорежиссера, почетного члена жюри фестиваля Гу Ронга.

Участниками и гостями кинофестиваля станут известные актеры, общественные деятели, выдающиеся кинематографисты: Иосиф Кобзон, Лариса Голубкина, Ольга Остроумова, Юрий Чернов, Светлана Дружинина, Анна Михалкова, Михаил Ножкин, Светлана Светличная и многие другие. Ожидается участие китайской киноактрисы, финалистки российского проекта «Голос» Ян Гэ.

В 2017 году «Фонд Вячеслава Тихонова по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию» получил поддержку из Фонда президентских грантов в области культуры и искусства, которая будет направлена на популяризацию российского кинематографа и телевизионного кино, развитие культурных связей между кинематографистами и зрителями.

Фестиваль пройдет при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Подмосковья и Союза кинематографистов России.