РИАМО - 29 янв. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление Московского областного УФАС о нарушении ООО «СК АссСтрой» антимонопольного законодательства в части заключения картельных соглашений, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило решение Московского областного УФАС, на основании которого ООО «СК АссСтрой» признано нарушившим антимонопольное законодательство в части заключения устных картельных соглашений, реализация которых привела к поддержанию цен на электронных аукционах. На основании указанного решения фирму оштрафовали на сумму более 1,2 миллиона рублей.

«ООО «СК АссСтрой», не согласившись с указанным постановлением, обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд отказали ООО «СК АссСтрой» в удовлетворении требований и подтвердили законность постановления антимонопольного ведомства», - говорится в сообщении.