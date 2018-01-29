РИАМО – 29 янв. Сотрудники Среднерусского банка ПАО Сбербанк поздравили учащихся самых крупных вузов с Днем студента и провели для них фестивали, квесты и обучающие семинары, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Уже много лет Сбербанк активно работает с молодежью, проводит для них различные обучающие мероприятия: дни открытых дверей, семинары в вузах, развивающие викторины и квесты. 25-26 января, в Татьянин день, сотрудники Среднерусского банка ПАО Сбербанк поздравили студентов самых крупных вузов с «профессиональным» праздником», - говорится в сообщении.

Так, в Ярославле состоялся фестиваль КВН на Кубок губернатора, где Сбербанк выступил генеральным партнером мероприятия. В Рязани Сбербанк оказал поддержку в проведении праздника «Студенческие забавы», а в Калуге прошел увлекательный квест, собравший более 100 человек студенческого актива всех калужских вузов.

В Туле, Иванове и Орехово-Зуеве Московской области в эти дни прошли обучающие семинары банковского проекта DigitalYoung для студентов и молодых предпринимателей. Проект направлен на распространение самых передовых знаний среди молодежи.

«Сегодня знания – это ключевая компетенция, которая позволяет достойно конкурировать на рынке труда», — отметила руководитель управления по работе с госсектором Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кристина Маскаленко.

В ее выступлении «Человек будущего» прозвучали основные вызовы XXI века, которые предстоит принять сегодняшним студентам.

Также в рамках мероприятия ребятам предоставили возможность пообщаться с представителями управления по работе с персоналом Сбербанка по вопросам прохождения практики и трудоустройства в банке. В завершении встречи все участники получили в подарок книги из библиотеки Сбербанка.