РИАМО - 29 янв. Столичный Театр Луны 24 февраля покажет очередную премьеру – спектакль «Матри-Архат», включающий темы любви и размышления об отношениях между полами, премьера приурочена к 25-летию театра, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«В московском Театре Луны 24 февраля 2018 года состоится премьера спектакля «Матри-Архат» в постановке художественного руководителя Сергея Проханова. Спектакль в фирменном стиле реалистической фантастики посвящен 25-летнему юбилею театра, который будет отмечен 22 февраля праздничным капустником с участием ведущих актеров театра и приглашенных звезд», - говорится в сообщении.

«Матри-Архат» - это размышления автора и постановщика Сергея Проханова о возможном будущем, в котором женская эмансипация достигнет своего пика, и человечество окажется на пороге войны между полами.

«Посмотрите, что происходит вокруг: во всем мире продолжается борьба между мужчинами и женщинами за положение в обществе. Постоянно возникают какие-то скандалы, связанные с харрассментом и другими оскорблениями. Я решил в пику этому поставить спектакль о любви. Женщины в пьесе сбегают от мужчин на остров «Матри» в параллельном мире, а мужчины оказываются на острове «Архат». В итоге выясняется, что они друг без друга не могут», - отметил Проханов.

По его словам, в постановке также затронута тема взаимоотношений России и Украины, то, что от сложившейся ситуации всем только хуже.

Над постановкой работают главный художник театра Константин Розанов, художник по костюмам Светлана Михаленко. Над пластическими номерами работают балетмейстер Олег Николаев, Владимир Ананьев, а также Ирина Дрожжина в качестве постановщика цирковых трюков.

Главную женскую роль – Державу - играет ведущая актриса театра Людмила Светлова, известная своими яркими ролями в таких спектаклях театра, как «Ночь нежна, «Дали и испанская королева из Казани» и «Рубиновый вторник». Главные мужские роли Генерала Ноя и Полковника Елкина в разных составах играют актеры театра и кино Олег Марусев, Михаил Бабичев, Александр Бобров и Олег Чудницов.

В спектакле также дебютирует начинающая актриса, балерина и гимнастка Александрина Сиротюк, она играет роль Литы – девочки-индиго, почти инопланетянки со сверхъестественными способностями.

Продолжительность спектакля - 2 часа 30 минут (с антрактом), постановка предназначена для зрителей от 18 лет и старше.