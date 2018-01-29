РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Два электропоезда, которые следуют по Рижскому направлению МЖД в сторону Подольска, задержали на 10 минут в понедельник из-за отказа технических средств, сообщается в группе «Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК)» в соцсети «ВКонтакте».

«На данный момент (29 января - ред.) задержаны поезда Рижского направления. На 10 минут будут задержаны поезда №№6340 и 6339, которые следуют от железнодорожной станции «Нахабино» до платформы «Львовская»», – говорится в сообщении.

Предварительная причина задержки – отказ технических средств.